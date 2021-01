Aston Martin F1 Team hint naar een groene kleurstelling

Aston Martin keert komend seizoen na 61 jaar afwezigheid terug met een eigen renstal op de Formule 1-grid. Het Britse automerk viel in de loop van 2020 in handen van een consortium waar ook Lawrence Stroll onderdeel van uitmaakt en Lawrence Stroll is tevens mede-eigenaar van het team van Racing Point. De optelsom was vervolgens snel gemaakt; de naam Racing Point zou verdwijnen om plaats te maken voor Aston Martin. Zo geschiedde en op 1 januari volgde de officiële naamswijzigingen. Aston Martin F1 Team gaf gelijk een mogelijke voorzetje voor hoe de kleurstelling er komend seizoen uit gaat zien, de kleur groen domineerde in de eerste media-uitingen.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.



61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.



Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM