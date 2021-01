Ferrari beschouwt zwaardere banden juist als een kans

De banden voor 2021 zijn gezamenlijk 2,8 kilo zwaarder dan wat de banden het afgelopen jaar wogen. Dat heeft bandenleverancier Pirelli bewust gedaan; de huidige Formule 1-wagens genereren zoveel downforce dat de Italiaanse bandenfabrikant het rubber heeft moeten verstevigen om het gevaar van klapbanden te reduceren.

Dit kwam Pirelli op pittige kritiek te staan na de eerste tests met het nieuwe rubber. Bijvoorbeeld van Sebastian Vettel. "Dit is geen progressie, dit is een stap achteruit. Het was het proberen waard, maar ik wil deze banden nooit meer zien of gebruiken. De nieuwe banden zijn slechter dan de banden waar we het afgelopen seizoen mee gereden hebben."

Wereldkampioen Lewis Hamilton sloot zich daar volmondig bij aan. "Pirelli heeft twee jaar de tijd gehad om een betere band te ontwerpen. Nu zijn ze op de proppen gekomen met banden die bijna drie kilo zwaarder zijn, dat scheelt ongeveer een seconde per ronde. Als je na twee jaar ontwikkelen zo'n stap achterwaarts produceert, dan weet ik niet wat er gaande is."

Ferrari

Bij Ferrari denken ze er heel anders over. Sportief directeur Laurent Mekies beschouwt de nieuwe banden juist als een kans voor rijders en teams om zich te onderscheiden. "We weten dat deze band gebouwd is om de veiligheid te garanderen. Niemand kan bezwaar maken tegen meer veiligheid. We willen allemaal de limiet opzoeken zonder na te hoeven denken over eventuele klapbanden. Daar heeft Pirelli naar gehandeld."

"Ja, deze banden bieden minder grip en geen enkele coureur vindt dat leuk. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen voor meer veiligheid, het zij zo. Het betekent overigens ook dat de balans van de wagens verandert. Het is aan ons om de rijders zo goed mogelijk te helpen om het optimale uit het rubber te halen. Dat wordt wel een dingetje, daarom zie ik dit ook niet als iets slechts. Integendeel, het kan een factor zijn die van invloed is op de krachtsverhoudingen."