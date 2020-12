Veelbelovende cijfers, maar DRS blijft noodzakelijk in 2022

De introductie van de nieuwe generatie Formule 1-bolides in 2022 gaat waarschijnlijk niet gepaard met de verdwijning van het Drag Reduction System, de beweegbare achtervleugel die inhalen moet bevorderen en beter bekend staat als DRS. Dat vermoeden sprak James Key, technisch directeur van McLaren, uit tegenover SpeedWeek.com.

De aanwezigheid van DRS in de Formule 1 is veel fans een doorn in het oog. Door het kunstmatige hulpmiddel is inhalen minder een kunst en hebben de inhaalacties aan schoonheid ingeboet, beweren de (veelal) puristen. Sportief directeur Ross Brawn schaarde zich achter hen en verkondigde eerder toe te willen naar een situatie waarin DRS niet langer nodig is.

Zover is de Formule 1 in 2022 nog niet, denkt Key. "Ik geloof dat de beweegbare achtervleugel een kleinere invloed krijgt, maar ik ben wel bang dat DRS ook in 2022 nog noodzakelijk is. Het probleem zit namelijk niet alleen in de auto's, maar ook in de circuits. De wagens zijn zo snel dat er op sommige banen nauwelijks mogelijkheden zijn om in te halen. DRS kan dan helpen."

Veelbelovende cijfers

Het grote probleem voor het inhalen in de Formule 1 is de hoeveelheid 'vuile lucht' die een auto produceert. Als een coureur in de kielzog van een andere deelnemer rijdt, dan valt een groot deel van de neerwaartse druk weg. Met de reglementen voor 2022 moet dat probleem deels verdwijnen en volgens Nikolas Tombazis van de internationale autosportbond FIA gaan ze redelijk in die opzet slagen.

"Hetgeen we voor ogen hebben is bevestigd tijdens simulatiewerk in de windtunnel van Sauber", stelt de voormalig ontwerper van Ferrari. "We gaan ervan uit dat bij de huidige wagens zo'n 50 procent van de downforce wegvalt zodra een coureur vlak achter een andere auto rijdt. Bij het nieuwe model voor 2022 bedraagt dat nog maar 10 procent."