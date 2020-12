Jock Clear ontfermt zich als coach over Mick Schumacher

Het ontbreekt Mick Schumacher komend jaar nergens aan in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher stapt in bij Haas F1 Team met dank aan de steun van Ferrari. De Duitser maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Scuderia en kroonde zich dit jaar tot Formule 2-kampioen. De stap naar de Formule 1 is een logisch vervolg.

Ferrari is er veel aangelegen om het debuut van Mick Schumacher een succes te maken en heeft daarom de hulp ingeschakeld van Jock Clear. De ervaren engineer gaat zich als een soort coach ontfermen over de 21-jarige debutant. Dat gaat Clear overigens niet alleen voor Schumacher doen, maar voor alle rijders die onderdeel uitmaken van de Ferrari Driver Academy.

De nadruk zal in 2021 wel op Schumacher komen te liggen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto legt uit: "Jock is een geweldig persoon, een echte professional die al jaren bij Ferrari werkzaam is. Zijn rol in 2020 was die van coureurscoach, een engineer die de rijders steunt zodat zij optimaal kunnen presteren. Samen met de coureurs keek hij naar racelijnen, rempunten, bandenmanagement, acceleratie, dat soort dingen. Zo droeg hij een steentje bij aan de ontwikkeling van de rijders."

"We hebben de afgelopen weken meermaals met hem gesproken en hij gaat zich nog meer manifesteren als coach. Niet alleen voor Charles Leclerc, maar met het oog op de toekomst gaat hij ook aan de slag met de jonge talenten uit de Ferrari Driver Academy. Hij zal zich met name ontfermen over Mick Schumacher, die bij Haas F1 Team debuteert in de Formule 1, maar ook over bijvoorbeeld Robert Shwartzman en Callum Ilott."

Ferrari

Het uiteindelijke doel van het opleidingsprogramma is uiteraard om coureurs voor de hoofdmacht Ferrari op te leveren. Binotto: "Het Ferrari Driver Academy is niet bedoeld om rijders klaar te stomen voor de Formule 1, maar om rijders te ontwikkelen die misschien ooit voor Ferrari uit kunnen komen. Als je vanuit de Formule 2 komt, kun je in je eerste jaar in de Formule 1 niet direct voor de Scuderia racen. Dat zou te veel verantwoordelijkheid zijn voor iemand met te weinig ervaring. Daarom is het ook zo belangrijk dat we klantenteams en partners hebben waarop we kunnen rekenen bij de verdere ontwikkeling van onze talenten."