Hill ziet George Russell tot wasdom komen: "Geboorte van een ster"

Oud Formule 1-coureur Damon Hill vindt het optreden van George Russell tijdens de Grand Prix van Sakhir hét moment van het jaar 2020. Dat stelt de wereldkampioen van 1996 in de In the Pink-podcast. Williams-rijder Russell mocht in Sakhir voor de verandering bij Mercedes instappen als vervanger van de zieke Lewis Hamilton en presteerde uitstekend.

De Brit kwalificeerde zich als tweede, nam bij de start de leiding en reed comfortabel aan kop totdat het door geklungel van Mercedes in de pitstraat helemaal mis ging. Russell zag een mogelijke overwinning en een potentieel podium in rook opgaan toen hij een verkeerde bandenset gemonteerd kreeg en vervolgens ook nog een lekke band opliep, maar desalniettemin heeft hij zichzelf daar een goede dienst bewezen.

Niet dat er veel twijfels over het talent van Russell bestonden, maar het weekend in Sakhir vormde wel het definitieve bewijs van zijn mogelijkheden. Hill: "Die race van George was hét moment van dit seizoen. We waren getuige van de geboorte van een ster. Hij kreeg een kans op zijn definitieve doorbraak en ging daar wonderwel mee om. Helaas nam de wedstrijd een verkeerde wending voor hem, maar hij heeft wel getoond waartoe hij in staat is."

"Dat was een briljant moment. Ik krijg geregeld de vraag wie er zou winnen als alle coureurs in dezelfde auto zouden rijden. Jammer genoeg zullen we dat nooit weten, want het is onderdeel van het DNA van de Formule 1 dat alle teams een eigen auto produceren. Maar Mercedes gaf George de kans om te laten zien wat hij kan met een betere auto - op basis van wat hij al twee jaar in de Williams laat zien - en het was een opwindend moment."

Hill gaf ook zijn mening over de transfer van Sergio Perez naar Red Bull Racing. "Ik had hem graag bij Ferrari gezien. Sergio is een solide coureur, iemand die altijd presteert en resultaten neerzet. Hij lijkt zich ook niet bezig te houden met politiek. Ik was zeer onder de indruk van hem bij de Mexicaanse Grand Prix vorig jaar. Als lokale coureur vroeg iedereen om zijn aandacht, maar hij bleef lachen."

"Je hebt iemand nodig die telkens het uiterste uit het pakket haalt. Met Alexander Albon was dat steeds een beetje onzeker. Om wat voor reden dan ook is het voor een teamgenoot van Max Verstappen altijd lastig."

"Sergio is meer volwassen, heeft meer ervaring. Hij kan doorgronden wat er gaande is en wat er moet gebeuren. Voor een jonge rijder wiens toekomst bepaald wordt door Red Bull is dat misschien moeilijker. Sergio is niet afhankelijk van Red Bull en ervaart daardoor wellicht minder druk. Hij kan uitgroeien tot een sterke factor voor het team. Red Bull Racing doet er verstandig aan om goed naar hem te luisteren, want hij heeft meer ervaring dan Max."