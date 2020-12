Charles Leclerc: "Ik moet beter mijn momenten uitkiezen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft berouw getoond voor zijn overijverige openingsronde in de Grand Prix van Sakhir. Op weg naar bocht 4 koos de jonge Monegask de binnenkant, maar hij remde veel te laat. Leclerc tikte Racing Point-collega Sergio Perez in de rondte, viel zelf uit en nam de uitwijkende Red Bull Racing-rijder Max Verstappen mee in zijn val.

Die agressiviteit heeft Leclerc eerder veel gebracht, maar dit was de schaduwkant van die medaille. Dat is een verbeterpunt voor de toekomst, erkent hij. "Ik heb veel posities gewonnen in de eerste rondes van races dit jaar, wat me ook heeft geholpen in mijn jacht op punten. Soms gaat het weleens mis, zoals in Sakhir en aan het begin van het jaar in Oostenrijk. Maar het heeft me ook veel gebracht en punten opgeleverd", aldus Leclerc.

"Ik moet alleen beter mijn momenten uitkiezen. Neem bijvoorbeeld Sakhir; de plek winst die ik kon boeken ten opzichte van Max had ons niet in een betere uitgangspositie gebracht of aan een beter resultaat geholpen, want Max was sowieso veel sneller dan wij en was toch wel voor mij geëindigd. Hoe dan ook, het is gebeurd en het is wat het is. Ik kan er nu niks meer aan veranderen, ik kan er alleen van leren."

Tevreden

Al met al kijkt Leclerc tevreden terug op het voorbije seizoen. Met de matige Ferrari slaagde hij er bij vlagen toch in om mooie dingen te laten zien. Het moeizame seizoen van de Scuderia had zonder zijn bijdrage nog een stuk kleurlozer geweest. Leclerc finishte twee maal op het podium en scoorde nog 98 punten, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel op slechts 33 punten bleef steken.

"Het is een vermoeiend seizoen geweest, maar terugkijkend denk ik wel dat ik tevreden mag zijn. Ik ben enorm gegroeid en voor mij persoonlijk is het een goed jaar geweest. Over mijn eigen performance ben ik zeer te spreken. Ik heb veel risico's genomen en meestal betaalde dat zich uit. Als ik naar de eindstand van het kampioenschap kijk, dan denk ik niet dat ik er meer uit had kunnen halen", besluit Leclerc.