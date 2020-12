Sebastian Vettel kende in 2014 een heel ander seizoen dan hij gewend was. Tussen 2010 en 2013 wist de Duitser maar liefst vier wereldtitels op rij te scoren, maar al gauw werd het duidelijk dat het in 2014 totaal niet het geval zou zijn.

De Mercedes-wagen en teams met Mercedes-motoren waren onwijs competitief, en Vettel persoonlijk reed dat seizoen niet naar zijn gebruikelijke tempo.

Zo moest hij vaak positie verlenen aan teamgenoot Daniel Ricciardo, die vaak ook simpelweg sneller was. Ook kende de Duitser veel technische mankementen met de nieuwe hybride-motor die, naar eigen zeggen, niet lekker liep.

Hieronder is te zien hoe Vettel, tijdens de Grand Prix van China in 2014, wordt ingehaald door een auto die al op een ronde achterstand stond. Luister ook mee naar zijn commentaar.