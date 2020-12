McLaren-teambaas verwacht dat Sainz zal schitteren bij Ferrari

Andreas Seidl heeft voorspeld dat Carlos Sainz zal schitteren bij Ferrari in zijn jacht om één van de beste coureurs in de Formule 1 te worden. Sainz heeft een tweejarig verblijf bij McLaren achter de rug, met wie hij zijn eerste twee F1-podiumplaatsen boekte - een 'geërfde' derde plaats in Brazilië nadat Lewis Hamilton een penalty kreeg, en de tweede positie tijdens de Italiaanse Grand Prix van dit seizoen net achter de winnaar Pierre Gasly.

Nu stapt de Spanjaard over naar Ferrari. Het is al zijn vierde F1-team sinds hij begon bij Toro Rosso voordat hij bij Renault en vervolgens bij McLaren kwam.

Hoewel de vooruitgang van Sainz eerder stabiel dan spectaculair is geweest denkt Andreas Seidl, zijn teambaas bij McLaren, dat de opkomst van de 26-jarige naar de top van de sport zal doorzetten wanneer hij met Charles Leclerc samenwerkt bij Ferrari.

"Carlos heeft wat nodig is om een ​​topcoureur te worden in de Formule 1. Hij heeft het laten zien in deze twee jaar bij McLaren, een periode die naar mijn mening cruciaal is in zijn carrière. Ik geloof dat Carlos, dankzij ons werk om hem een ​​goede auto te geven, al zijn talent heeft kunnen laten zien."

"Het is eerlijk om te zeggen dat we allebei hebben geprofiteerd van de relatie. Hij maakte de sprong in kwaliteit en kreeg een telefoontje van Ferrari. Aan de andere kant behaalden we de derde plaats in het constructeurkampioenschap en verbeterden we als team."