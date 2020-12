Pijnlijk: de statistieken van de twee Red Bull Racing-coureurs van 2020

Het 2020-seizoen was voor Red Bull Racing een verhaal met twee kanten. Aan de ene kant van de garage werden er vrijwel altijd punten gescoord, en wanneer (op één race na) de auto de finishvlag zag, stond deze auto altijd op het podium.

Aan de andere kant van de garage was het een heel ander verhaal. Daar was het niet gegarandeerd dat de auto Q3 zou halen, en of de auto überhaupt punten zou scoren.

Het gaat hier zonder twijfel over het grote verschil tussen Max Verstappen en Alexander Albon. Gisteren plaatste de Formule 1-organisatie een stukje statistiek wat het afgrijselijke seizoen van Alexander Albon in één oogopslag uitlegt.

Zo wist Max Verstappen meer dan 100 punten meer te scoren dan zijn teamgenoot. Ook wist hij - wanneer hij de race finishte - elke keer boven Alexander Albon te finishen. Omgekeerd klinkt deze stelling nog heftiger: de enige keren dat Albon vóór Max finishte, is wanneer Max de finish niet haalde.

Echter, het meest pijnlijke stukje statistiek is dat Alexander Albon geen één keer sneller wist te zijn dan zijn teamgenoot op de zaterdag. Sterker nog, de keer dat Albon het meest dichtbij Max wist te zitten op een zaterdag was in Monza, met 0,3 seconden.

Volgend jaar zal Albon plaats maken voor Sergio Perez, die, naar Helmut Marko's woorden, ervoor moet gaan zorgen dat het team de aansluiting vindt bij Mercedes. Alexander Albon zal zijn tijd doorbrengen als test- en ontwikkelingscoureur, met een sterke focus op ontwikkeling voor het 2022-seizoen.