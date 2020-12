Marko over trage seizoensstart Red Bull: "Dat hebben we opgelost"

Het is een motief dat menig Max Verstappen-fan vaak heeft moeten aanschouwen: Red Bull Racing begint het seizoen met een fikse achterstand naar de koploper, laat halverwege het seizoen tekens van snelheid zien, en kan pas tegen het einde van het seizoen serieus meedoen om overwinningen. Dit gebeurde in 2017, 2018, 2019 en ook in 2020. Dit is iets van het verleden, zo klinkt Helmut Marko.

"Hoe wij het seizoen starten, ligt compleet aan Honda", zo klinkt de Oostenrijker resoluut. "Als we naar onszelf kijken, we hebben erg hard gewerkt om zoveel mogelijk aerodynamische prestaties te vergaren op onze 2021-wagen, en de data ziet er erg goed uit", zo vertelt Marko verder. "De problemen met de windtunnel, die we de afgelopen jaren toegeeflijk hebben gehad, zijn verholpen", zo vertelt Marko tegen Gazzetta dello Sport.

"In de afgelopen paar jaren zijn we als team enorm gegroeid, en tijdens de laatste race waren we gewaagd aan Mercedes. Als we tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Sakhir geen crash hadden gehad, dan hadden we die race waarschijnlijk nog gewonnen ook", zo vertelt Marko.

"Honda werkt hard om de zogeheten 'driveability' van de krachtbron te optimaliseren, maar ook werken ze hard om er meer vermogen uit te halen", zo legt Marko verder uit. "Ik heb er veel vertrouwen in."