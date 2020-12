Marko moest Perez hebben: "Albon kon dat simpelweg niet"

Volgend jaar zal Max Verstappen een nieuwe teamgenoot krijgen in Sergio Perez. Het is de bedoeling dat de Nederlander er niet meer in zijn eentje voor staat als het aankomt op tegen de Mercedessen strijden.

Alexander verloor zijn stoeltje om één simpele reden: hij was te langzaam in vergelijking met Verstappen. Helmut Marko is van mening dat met de komst van Sergio Perez, Red Bull Racing nu twee auto's vooraan kan hebben.

"We hebben Perez binnengehaald om twee redenen", zo vertelt Marko. "Ten eerste omdat hij een ontzettend goed seizoen heeft gereden, met indrukwekkende resultaten als gevolg en ten tweede heeft hij veel kennis over de Mercedes-krachtbron", zo vertelt Marko verder. "Ook komen zijn sponsors op onze auto's, maar dat is geen reden waarom we hem hebben binnengehaald."

"Perez is bij het team gekomen zodat we meer kunnen variëren wat betreft de race-strategieën. Dat konden we dit jaar met Albon niet doen; hij kwam steeds van te ver naar achter. Mercedes kon met gemak Max afdekken, soms zelfs met één auto", aldus Marko. Ook is Marko van mening dat er niet zoiets bestaat als een nummer één of twee coureur.