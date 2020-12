Goed nieuws over Alex Zanardi: "Kan langzaam weer zien en steekt zijn duim op"

Alex Zanardi raakte eerder dit jaar ernstig gewond bij een crash met zijn handfiets. De Italiaan heeft lang in het ziekenhuis gelegen vanwege ernstige complicaties en ernstige schade aan zijn hoofd. Hij onderging ook verschillende hersenoperaties en werd af en toe overgebracht van het ziekenhuis naar een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis en weer terug. Nu bijna een half jaar later is er goed nieuws te melden.

De Italiaanse krant Corriere Della Sera stelt: "Alex Zanardi reageert op zijn omgeving door handbewegingen te maken. In feite is hij in staat om de hand te schudden en zijn duim op te steken als antwoord op vragen."

Het medium meldt ook dat hij zijn vrouw kan herkennen, die hem elke dag bezoekt. Dit houdt in dat hij langzaam maar zeker zijn gezichtsvermogen terugkrijgt. Spreken is echter niet mogelijk vanwege een gat in zijn keel, dat de artsen uit voorzorg hebben gemaakt voor het geval hij een terugval in zijn herstel zou krijgen.

Het lijkt hiermee langzaam de goede kant op te gaan en is er hoop voor de Italiaan. De doktoren verwachten dat hij herstelt met een groot deel van zijn hersenfuncties die intact zullen blijven.