2020 was voor Valtteri Bottas een wisselvallig jaar. Soms was hij vanaf VT1 al meteen snel, en leek het er op dat hij heel het weekend dominant zou zijn. Helaas was het in 2020 een motief dat Hamilton pas bij de tweede run in Q3 zijn ware snelheid liet zien - en soms meer dan een halve seconde in de hand had - en toch vooraan wist te starten.

Echter, Valtteri Bottas is van mening dat het qua kwalificatie dit jaar wel goed zat. Hij is vooral van mening dat zijn race-snelheid flink verbeterd is ten opzichte van voorgaande seizoenen. Als hij dat denkt valt dat natuurlijk niet te betwisten, maar toch is het dan enigszins vreemd om te zien dat Hamilton gemakkelijk bij hem weg kan rijden.

Eerder dit jaar liet Valtteri weten dat het ging om een combinatie van kleine marges en een portie ongeluk is waarom Valtteri Bottas zijn teamgenoot niet kon bijbenen in het kampioenschap - de Fin is immers 124 punten achter Lewis Hamilton gefinisht. Om dit in perspectief te brengen: Sergio Perez wist op plek 4 125 punten te scoren.

Kijk en luister hieronder mee hoe Valtteri Bottas het 2020-seizoen heeft ervaren.