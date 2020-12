Carlos Sainz: "Mijn doel is om langer dan 2 jaar voor Ferrari te rijden"

Carlos Sainz geeft toe dat hij hoopt langer bij Ferrari te blijven dan zijn eerste contract van twee jaar. De Spanjaard stapte vorige week voor het eerst in de Ferrari, toen hij een stoeltje ging passen voor de testsessie die hij in januari zal hebben met de wagen uit 2018.

De voormalig teamgenoot van Max Verstappen heeft voor zichzelf duidelijk doelstellingen: "Ons gemeenschappelijke doel is om deze twee jaar succesvol te laten zijn. Ik kom naar Ferrari zonder einddatum, maar het eerste doel is twee goede jaren in de goede richting. Ik wil een cyclus openen."

Norris vs Leclerc

De 26-jarige zei ook dat hij er vertrouwen in heeft dat hij niet automatisch 'nummer 2' wordt van Charles Leclerc, van wie hij verwacht dat hij een ander soort teamgenoot zal zijn dan Lando Norris. "Het is niet erg moeilijk om serieuzer en stiller te zijn dan Lando, dus op die manier lijkt Leclerc meer op mij", glimlachte Sainz. "Maar ik ben er zeker van dat we een geweldige tijd zullen hebben."

"Ik was me erg bewust van het type contract dat ik ondertekende. Ferrari garandeert dat beide coureurs dezelfde behandeling krijgen, dus het was eigenlijk niet nodig voor Mattia Binotto om dat te benadrukken. Ik kom naar Ferrari om het team terug naar de top te brengen en mijn tegenstanders achter te laten, inclusief mijn eigen teamgenoot", voegde hij eraan toe.

Teambaas Binotto zei de afgelopen dagen ook dat Mick Schumacher twee jaar bij Haas zal zijn en daarna een toekomst in het rood kan hebben. Sainz werd ernaar gevraagd: "Ik heb dat niet gezien of gelezen, maar het zijn mijn zaken niet en het kan me niet schelen."