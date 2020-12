Nieuwe F1-Baas wil af van complexe reglementen: "Lijkt wel een bijbel"

Het einde van het seizoen 2020 betekent ook het einde van het tijdperk met Chase Carey als de baas van de Formule 1. De Amerikaan heeft dit jaar zeker uitstekend werk geleverd door een volledig aangepast seizoen op te zetten, maar nu is het Stefano Domenicali's beurt om de sport in de goede richting te sturen.

In tegenstelling tot Carey is Domenicali een man die is opgegroeid in de Formule 1. Hij werd direct na zijn studie aangenomen bij Ferrari en werd daar uiteindelijk binnen 20 jaar teambaas. Zijn visie voor de toekomst van de Formule 1 is een combinatie van die liefde voor de sport en de veranderingen die Liberty Media in gang heeft gezet.

Weg met hybride motoren

Om de sport weer aantrekkelijk te maken, niet alleen voor fans, maar ook voor nieuwe fabrikanten, wil Domenicali af van de huidige hybride motoren. "We willen de fouten uit het verleden vermijden. We zullen de regels simpeler moeten maken. Als je naar de technische of sportieve regels kijkt, ziet het eruit als een bijbel."

"De regels moeten vereenvoudigd worden, maar tegelijkertijd moeten we de interpretatiemogelijkheden tot een minimum beperken en grijze gebieden vermijden."