'Max Verstappen wordt nerveus van Sergio Perez'

Het was de laatste week misschien wel het slechtst bewaarde geheim in de paddock maar afgelopen vrijdag maakte Red Bull bekend dat Sergio Perez volgend jaar naast Max Verstappen zal rijden. De Nederlander zal nerveus worden van de Mexicaan, zo denkt voormalig F1-coureur Giedo van der Garde.

De Nederlander, die in de F1 reed voor Caterham, denkt dat Perez de druk kan zetten op Verstappen. Hij zegt hierover tegen Formule 1 magazine: "Over het algemeen denk ik dat het de juiste beslissing is van Red Bull."

"Maar ik denk dat Perez Max zenuwachtig zal maken, in ieder geval tijdens de races. In de kwalificatie denk ik niet dat hij zo snel is als Max, maar het verschil tussen hen zal minimaal zijn."

Ook Lewis Hamilton zegt blij te zijn met de kans voor Perez bij het topteam van Red Bull. Volgens de Brit was hij dit jaar alleen maar in gevecht met Bottas en soms Verstappen, wat hij saai begon te vinden.