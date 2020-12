Steiner wil Mazepin helpen: "We moeten hem goed begeleiden"

Gunther Steiner denkt dat hij Nikita Mazepin onder controle kan krijgen. De 21-jarige Mazepin komt de F1 binnen met een direct aangetaste reputatie, en niet alleen omdat zijn vader een machtige Russische miljardair is. Mazepin is nu al voor Haas een hoofdpijndossier, terwijl hij nog geen meter gereden heeft voor het team dat in 2021 hem een stoeltje heeft gegeven.

In 2016 kwam hij onder vuur te liggen omdat hij Callum Ilott had geslagen, hij werd onlangs in Bahrein pittig toegesproken wegens gevaarlijk rijden en er zijn oproepen voor Haas om hem te ontslaan nadat er video naar voren kwam waarin hij naar verluidt een vriendin 'betast'.

Britse media stellen dat Haas, en met name teambaas Gunther steiner, nu al de handen vol hebben om Mazepin te managen. Steiner zegt hierover: "We weten hiervan met Nikita en ik denk dat ik hem onder controle kan krijgen. Ik kijk naar zijn prestaties en voor de rest kunnen we hem helpen. We moeten er gewoon voor zorgen dat hij deze dingen niet blijft doen en hem daarbij begeleiden."