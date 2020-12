Sebastian Vettel: "Hopelijk krijgt Leclerc de auto die hij verdient "

Sebastian Vettel prees het talent en de mentaliteit van Charles Leclerc. Volgens een Italiaanse krant heeft Leclerc ervoor gezorgd dat Vettel naar de uitgang werd geduwd bij Ferrari. Na de GP van Abu Dhabi, waar ze voor de laatste keer Ferrari-teamgenoten waren, ruilde Charles Leclerc - die zijn helm had geschilderd als eerbetoon aan Vettel - zijn helm met de viervoudige wereldkampioen.

Vettel schreef op zijn helm voor de 23-jarige: "Je bent de meest getalenteerde coureur die ik tegenkwam in 15 jaar F1. Verspil je talent niet. Maar wees er zeker van, wat je ook doet, dat je gelukkig bent en glimlacht. Bedankt voor alles!"

De Duitser zei tegen de media: "Ik zal Charles missen. Hij bezorgt me hier en daar hoofdpijn, en we bevinden ons op heel verschillende punten in onze carrière en levens, maar hij is een goede kerel en ik denk dat hij de man van de toekomst is. Ik hoop dat hij de auto krijgt die hij verdient."

Leclerc van zijn kant noemde de 33-jarige Vettel een uitstekende coureur. "Seb weet wat ik van onze relatie denk. We hadden duidelijk onze moeilijke momenten, maar hij verwelkomde me in het team toen ik nieuw was, wat veel betekende toen ik een beetje geïntimideerd was om naast een viervoudig wereldkampioen te rijden."