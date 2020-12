Bottas zoekt ontspanning en neemt deel aan Arctic Lapland Rally

Valtteri Bottas is van plan om in januari terug te keren in een raceauto doordat hij gaat rijden in een rallyauto. Teleurgesteld met zijn vierde opeenvolgende titelnederlaag tegen Lewis Hamilton, en onlangs vernederd naast George Russell in de GP van Sakhir, is de Fin van plan om te ontspannen door actief te blijven.

"Als het zover is, sta ik aan de start", zei de Mercedes-coureur tegen de krant Ilta Sanomat toen hem werd gevraagd naar zijn plannen om deel te nemen aan de Arctic Lapland Rally in zijn geboorteland Finland. Het evenement staat gepland voor half januari.

Wat zijn volgende stap betreft, zei Bottas dat hij blij is om thuis te blijven na een zeer druk seizoen in 2020. "Vrijdag wordt het FIA-gala virtueel gehouden", legt hij uit. "Gelukkig kan het op afstand worden gedaan, dus je hoeft nergens anders heen te reizen."