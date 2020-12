Verstappen na dominante zege: "Ik had het erg naar mijn zin"

Mercedes is vandaag door niemand minder dan Max Verstappen voor het eerst verslagen op het Yas Marina Circuit. De Nederlander won de race op dominante wijze, en reed vanaf start tot finish aan kop.

"Ik had het erg naar mijn zin vandaag", aldus de race-winnaar. "Na gisteren natuurlijk al, maar vandaag ook. We hadden een goede start, de balans was goed - we deden gewoon alles goed", zo vertelt Max verder. "Zodra je op kop rijdt kan je de race controleren - dat maakt de race wat makkelijker."

Iets voorbij de helft van de race klaagde Verstappen op de boordradio dat hij last had van vibraties, en vroeg of zijn team dit ook zag in de data. "We hadden wat vibraties op de banden, maar ik zag daarna al gauw dat de auto's achter mij wat snelheid verloren, ik had er ook alleen maar echt last van als ik door verkeer reed", zo legt Verstappen uit. "Over het algemeen was het een erg sterke race, ook voor het hele team. Geen donuts dit keer - ik ga van de overwinning genieten, van het podium genieten, maar daarna ga ik zo snel mogelijk naar huis", zo concludeert Verstappen tegenover Martin Brundle.

Ondanks de overwinning van de Nederlander blijft de volgorde in het klassement ongewijzigd; Valtteri Bottas behoudt de tweede plek. Desondanks kunnen we rustig concluderen dat het een uitstekend seizoen was voor Max Verstappen.