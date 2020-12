Jean Todt: "Michael Schumacher krijgt behandeling om terug te keren naar normaal leven"

F1-legende Michael Schumacher wordt behandeld zodat hij kan terugkeren naar een normaler leven. Dat is het laatste nieuws over de zevenvoudig wereldkampioen F1 namens FIA-president Jean Todt, die nu één van de weinige mensen is die zijn oude vriend persoonlijk thuis kan bezoeken.

Er is bijna niets bekend over de 51-jarige Schumacher in de nasleep van zijn skiongeluk in 2013. Volgens Todt geeft hij summier informatie en doet hij dat met respect: "Ik ben erg discreet over dit onderwerp. We weten allemaal dat Michael een zeer ernstig ongeval heeft gehad en helaas had het grote gevolgen voor hem. Sindsdien is hij behandeld zodat hij kan terugkeren naar een normaler leven", voegde de Fransman eraan toe.

Todt werd ook gevraagd naar Schumacher's 21-jarige zoon Mick, die volgend jaar met het kleine Amerikaanse team Haas de Formule 1 in gaat.

"Hij is kampioen geweest in de Formule 3 in 2018 en in de Formule 2 dit jaar", zei Todt. "De volgende stap is Formule 1, en dat zal waarschijnlijk het moeilijkste voor hem zijn, maar hij heeft laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om het beste uit een auto te halen. Dus als hij de auto heeft die Romain Grosjean en Kevin Magnussen hadden, zal hij vergelijkbare resultaten behalen. Als hij het type auto heeft Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben, zullen zijn resultaten duidelijk anders zijn."

"Wat we kunnen hopen voor hem en voor de Formule 1, is dat er in de toekomst meer auto's zullen komen die qua prestaties in de buurt komen van de Mercedes", voegde Todt eraan toe.