Bottas na missen laatse pole van het seizoen: "Konden er niet 100% uit halen"

Valtteri Bottas wist op 26 duizendsten van een seconde na niet de laatste pole van het seizoen weten te pakken. De Fin zal de Grand Prix van Abu Dhabi wel starten vanaf de eerste startrij, maar dan op de tweede plek. Teamgenoot Lewis Hamilton wist hij achter zich te houden.

"Tja, de Red Bull was vandaag erg snel, met name in de handen van Max Verstappen", zo vertelt Bottas. "We hadden best wel wat moeite om de rode zachte banden goed te kunnen laten werken. We hebben wel wat dingen kunnen verbeteren, maar ik ben nog steeds van mening dat we niet 100% uit de banden hebben kunnen halen. Ook vond ik de balans niet geheel perfect, maar het gaat logischerwijs om erg kleine marges."

"Tegen het einde van de kwalificatie had ik moeite om me voortdurend te verbeteren", zo vertelt Bottas verder. "Ik had moeite met de voor-as van de auto, dat maakte het moeilijk voor mij om de grip te vinden om mijn tijd te verbeteren", zo concludeert Bottas tegenover David Coulthard.