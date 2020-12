Sergio Perez: "Helmut Marko was één van de eerste die mij feliciteerde"

Sergio Perez zegt dat Red Bull-adviseur Helmut Marko één van de eerste mensen was die hem een ​​felicitatiebericht stuurde nadat hij afgelopen weekend de Sakhir Grand Prix had gewonnen. Perez moet Racing Point na komend weekend verlaten en wacht nog steeds op een beslissing van Red Bull Racing of Alex Albon in 2021 zijn stoel mag behouden of dat de Mexicaan in kan stappen.

Het management van Red Bull maakte enige tijd geleden duidelijk dat het zou wachten tot na de laatste race in Abu Dhabi, om Albon de maximale kans te geven zich te bewijzen.

Perez zegt echter dat hij geen haast heeft om iets van het team te horen. In Abu Dhabi zei de Grand Prix-winnaar: "Ik had vrijwel felicitaties van de meeste teambazen in de F1, inclusief Helmut, dus het was fijn om die te krijgen. Wat de beslissing betreft, ik denk dat wat ze in het openbaar zeggen correct is; ze zullen ergens na het weekend een beslissing nemen."

"Ik weet niet wanneer die beslissing zal zijn, en er is niet veel haast meer. Het is het einde van het jaar; we hebben zo lang gewacht dat het nu een week of twee weken meer ook niet uitmaakt."