Kai Ebel: "F1-coureurs zijn te statisch met de media"

Aftredende Formule 1-persoonlijkheid Kai Ebel zegt dat de sterren van de sport, en zelfs de beroemdheden die tijdens een Grand Prix aanwezig zijn in de F1-paddock, te klinisch en statisch zijn geworden als ze met de media praten. De altijd kleurrijk geklede Duitser is al bijna 30 jaar Formule 1-verslaggever voor de Duitse omroep RTL.

Zowel Ebel als RTL vertrekken uit F1 na de GP van Abu Dhabi op zondag. Hij zei dat één van de grootste verschillen door de jaren heen de manier is waarop de coureurs en aanwezige beroemdheden met de media praten tijdens een raceweekend.

"Over het algemeen lijken de uitspraken nu allemaal erg op elkaar en het is eigenlijk gewoon een algemeen marketingpraatje", zei Ebel. "Het is in de loop der jaren meer klinisch geworden. Er waren steeds minder personages, dus als twee van hen aan het vechten waren, was je altijd gelukkiger. Maar iedereen die bij een F1-team werkte raakte volledig in paniek met de handen boven het hoofd als een coureur dingen zei die eventueel negatief opgepakt kan worden."

"Maar dat is precies waarom de fans kijken, naar deze emoties. Daarom hielden ze van Michael Schumacher. Er waren altijd een paar anderen die ronduit rechtlijnig waren", vervolgde Ebel. "Max Verstappen, Nico Hulkenberg - ze waren altijd erg leuk. Sebastian Vettel spreekt ook graag duidelijke taal."