F1 Podcast nabeschouwing Grand Prix van Sakhir

De verwachtingen voor de Grand Prix van Sakhir waren hooggespannen. De ogen richtte zich vooral op George Russel die mocht debuteren voor het AMG Mercedes F1-team. Lewis Hamilton moest aan de zijlijn toekijken vanwege het oplopen van het Covid-19-virus. Dit keer werd er gereden op de lay-out van het Bahreinse Outer Circuit, na Monaco het kortste circuit op de kalender.



In de race reed de 22-jarige Russell langdurig aan de leiding. Een stunt was in de maak. Zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas, de kopman dit weekend, kwam niet uit de verf ondanks een tweede positie.

Beide Silberpfeilen reden onbedreigd naar de overwinning, van concurrentie was amper nog sprake. Totdat na een neutralisatie alles in de soep liep bij de succesvolle renstal. Voor de zekerheid werden Russell en Bottas tijdens de safety-car-periode voor verse banden naar binnengehaald, maar door falende radiocommunicatie, was de chaos alom. Sergio Perez die van achteraan moest beginnen vanwege een tik van Leclerc, kon profiteren na een waanzinnige come back. Een jagende Russell probeerde hem daarvan af te houden, maar een lekke band gooide roet in het eten. Perez, de uittredend Formule 1-coureur, hoogstwaarschijnlijk, gaf zichzelf een prachtig afscheidscadeau en mocht voor het eerst in zijn tienjarige loopbaan de winnaarstrofee omhoog houden.

Max Verstappen? Die deed ook mee, maar niet voor lang. In de eerste ronde was het meteen al klaar voor de Limburger. De Red Bull-coureur moest een enthousiaste LecLerc en spinnende Perez ontwijken en kwam naast de baan terecht. De auto werd onbestuurbaar en de RB16 kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de barrière.



In de F1-Podcast bespreekt host Lucas Degen samen met o.a Charrel Jalving, Jeroen Demmendaal en Jeroen Scholte al de zaken van het afgelopen weekend. Daarin komt aan bod: De verrassende winst van Perez, het dubbele podium van Racing Point, het eerste podium van Esteban Ocon, de strijd tussen Bottas en Russell, Mercedes dat faalde, de uitvalbeurt van Max Verstappen na een grove fout van Leclerc, het debuut van Pietro Fittipaldi en Jamie Aitken, de constructeursstrijd om plek drie en de luisteraarsvragen.

<iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6HauRvM2N5h22UjlTb0xF8" width="100%" height="232" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>