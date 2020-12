Sebastian Vettel: "Heeft lang geduurd voor ik vertrek bij Ferrari accepteerde"

Sebastian Vettel heeft toegegeven dat het 'lang' heeft geduurd voordat hij het besluit van Ferrari om zijn contract niet te verlengen, accepteerde. Teambaas Mattia Binotto belde de viervoudige wereldkampioen tijdens de periode dat de wereld op slot zat door corona in mei met de schokkende beslissing van het Italiaanse team om Vettel volgend jaar te vervangen door Carlos Sainz.

"Het kwam uit het niets", vertelde Vettel aan het Franse L'Equipe in Bahrein. "Ik zou meer over verwarring spreken dan over pijn. Tot dat belletje kwam hadden we het over verlengen. Ik had gewoon graag wat gesprekken over het onderwerp gehad - om het eerder aan de orde te kunnen stellen."

"In principe begrijp ik dat het team vooruit moet. Ik moet hetzelfde doen, maar het resultaat was dat het dit seizoen veranderde omdat iedereen vanaf het begin wist dat ik niet langer deel zou uitmaken van Ferrari's toekomst."

Stem Binotto

Het is inderdaad een moeilijk seizoen geweest voor Vettel, aangezien hij zelden op hetzelfde niveau presteerde als Leclerc in de niet-competitieve 2020-auto.

"Aan het eind van de dag verandert er niets. Ik heb de beslissing geaccepteerd. Toen Mattia me belde, begreep ik aan zijn stem dat niets wat ik zou zeggen hem zou helpen of overtuigen. Het kostte me veel tijd om het te verteren en te weten wat ik daarna wilde doen. Ik zie mezelf nog in de F1 rijden als ik 40 ben, maar ik denk nog steeds dat ik iets te bieden heb, met alles wat ik in deze sport heb bereikt."

Vettel zal in 2021 overstappen naar Racing Point, dat volgend jaar zal racen onder de naam van Aston Martin.