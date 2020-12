Horner: "Max Verstappen haalde alles uit de auto, frustraties over Albon"

Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren als derde voor de Grand Prix van Sakhir. De Red Bull-coureur was iets langzamer dan Valtteri Bottas en George Russell in de Mercedes maar Horner is vooral blij dat Verstappen het maximale uit de auto wist te halen.

De Nederlander wilde aanvankelijk starten op de medium-banden maar werd gedwongen om Q2 af te maken op de rode banden. Daarbij reed hij de snelste tijd, net als aan het begin van Q3, toen hij de pole position in handen had.

De teambaas van Red Bull zei tegen Sky: "We wisten dat het tijdens de kwalificatie allemaal heel dicht bij elkaar zou zitten. Max heeft weer alles uit de auto weten te halen, dus om op deze manier de pole position te verliezen, met zo weinig marge net als Alex zo weinig marge had om niet in Q3 te komen is bemoedigend voor Max maar frustrerend voor Alex."

"De derde plaats en starten vanaf de tweede rij aan de schone kant van het circuit is geen verkeerde uitgangspositie. Daarnaast start Max op een andere band ten opzichte van Mercedes, hopelijk geeft deze andere strategie ons morgen meer mogelijkheden."

"Het is frustrerend dat we Alex niet in Q3 hebben gekregen, maar het hielp niet mee dat alles zo dicht bij elkaar zit op dit korte circuit. De kleinste fout kan je echt veel kosten. Het team moet hem helpen waarom dit is gebeurd en ik weet zeker dat hij morgen progressie zal boeken richting de voorhoede en veel zal kunnen inhalen."