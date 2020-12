Daniel Ricciardo: "Ik blijf bij mijn standpunt"

Na de eerste Grand Prix in Bahrein, vorig weekend, had Daniel Ricciardo felle kritiek op de F1. De Australier was niet te spreken over hoe de crash van Romain Grosjean in beeld werd gebracht en continu werd herhaald. Op de persconferentie op donderdag maakte de Australiër bekend dat zijn mening over de kwestie ongewijzigd is gebleven.

De beelden van de crash werden niet getoond totdat zeker was dat Grosjean uit zijn auto was geklommen en dat hij veilig was. Desalniettemin was Ricciardo kritisch na de Grand Prix van Bahrein en zijn mening is niet veranderd na de uitleg van de Formule 1. "Mijn positie is niet veranderd."

Meer woorden wilde de Renault-coureur er niet aan vuil maken. Ricciardo gelooft dat het voldoende zou zijn geweest om Grosjean te laten zien op het moment dat hij in de doktersauto zat.