Renault en Alonso volgende week herenigd met R25 op Yas Marina-circuit

Renault heeft ervoor gezorgd dat er nóg meer nieuws naar buiten werd gebracht op woensdag 2 december. Het team uit Enstone heeft laten weten dat zij - net als Ferrari recent heeft gedaan - een historische auto gaan gebruiken om een aantal ronden op een modern circuit te rijden. Fernando Alonso zal tijdens het weekend van de Grand Prix van Abu Dhabi met zijn kampioenschap-winnende R25 gaan rijden over het circuit van Yas Marina, zo laat het team van Renault weten.

De R25 was de eerste auto waarmee Fernando Alonso een wereldkampioenschap wist te winnen. Het jaar daarna, echter, flikte hij het nog een keer. De R25 behoort tevens tot de laatste generatie Formule 1-auto's die een V10 motor gebruikt.

