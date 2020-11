Verstappen na tweede plek GP Bahrein: "Hamilton had overal een antwoord op"

Max Verstappen wist als tweede te finishen na de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander startte op de derde plek, maar na een slechte start van Valtteri Bottas kon de Nederlander gedurende de hele race op de tweede plek rijden. Een overwinning zat er, echter, niet in.

Op gepaste wijze werd de Nederlander als eerste gevraagd om wat woorden te besteden aan de horror-crash van Romain Grosjean. "Gelukkig kon Romain er vandaan lopen", aldus Max. "Het was best wel eng, want we zagen een rode vlag - dat hoeft niet per se iets slechts te betekenen - en daarna ontzettend veel vuur. Ik hoop daarom dan ook dat hij snel herstelt", zo hoopt de Nederlander.

Over de race zelf leek Max Verstappen enigszins nuchter over te komen. "Mercedes was vandaag gewoon te snel", zo vertelt Max. "We kwamen gewoon wat te kort. Ik probeerde dichtbij te blijven, en een aantal keer aan te zetten, maar Hamilton had overal een antwoord op. Ook ben ik van mening dat we vandaag niet agressief genoeg waren wat betreft de strategie, en ook de langzame pitstop hielp niet mee", zo vertelt Max verder.

Wat volgende week zal brengen weet Max nog niet helemaal. Hij werd gevraagd of de andere constructie van het Bahrain International Circuit de auto goed ligt. "Normaal gesproken niet", zo denkt Verstappen te weten. "Maar we gaan het zien. Onze auto werkt kennelijk best goed op dit asfalt, dus we gaan zien waar we volgende week staan", zo concludeert de Nederlander. Verstappen wist ook de snelste raceronde te rijden, dus hij neemt een keurige 19 punten mee naar huis.