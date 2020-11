Hamilton na dominante zege GP Bahrein: "We moeten de gevaren respecteren"

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Bahrein op dominante wijze weten te winnen. Al hoewel het vanaf de buitenkant leek dat de Brit het makkelijk had vandaag, hij meent zelf dat dat totaal niet het geval was. Zo zij hij dat hij veel aan het glijden was, en dat het fysiek veeleisend was.

Als eerste werd er aan Lewis Hamilton gevraagd of hij wat kon toelichten wat betreft het incident van Romain Grosjean. "Het was echt een schokkend beeld om te zien", zo vertelt Hamilton. "Wat het is, elke keer als ik in de auto stap weet ik welke risico's ik neem. Ik respecteer de gevaren die er aan te pas kunnen komen bij deze sport. Het was echt vreselijk om te zien wat er gebeurde", zo vertelt hij verder. "We moeten maar van geluk spreken dat de halo zijn werk deed of dat de vangrail hem niet in tweeën sneed."

De prestaties van Hamilton zelf waren vandaag ronduit dominant te noemen. Zo grapje journalist Paul Di Resta dat het er vanaf de buitenkant makkelijk uit zag, maar Hamilton zelf beaamde dat dit zeker niet het geval was. "Het was eigenlijk best wel moeilijk", aldus Hamilton. "Vooral fysiek, was het behoorlijk zwaar. Ik was veel aan het glijden, en er zijn ook veel bochten met hoge snelheden. Red Bull had veel snelheid vandaag, dus ik moest de hele race wel plank-gas rijden", zo vertelt Hamilton verder. "Ik was ook niet heel zeker of dit de juiste strategie was, maar uiteindelijk werkte het. Ik ben elke dag ontzettend dankbaar dat ik onderdeel van dit ijzersterke team mag zijn", zo concludeert Hamilton.