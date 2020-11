Andreas Seidl denkt matige kwalificatie van zijn team te kunnen herstellen in de race

McLaren-teambaas Andreas Seidl baalt van de kwalificatie in Bahrein. Zijn coureurs kwamen niet verder dan de negende plek en vijftiende plek, wat natuurlijk een enorme domper is voor het team uit Woking dat het net zo goed deed.

McLaren doet het het hele seizoen al boven verwachting goed, dat is de uitspraak van de teambaas. Helaas zat het deze kwalificatie in Bahrein niet mee. Het team is volop in de strijd om de derde plek in het kampioenschap voor de constructeurs, maar met deze startposities lijkt die doelstelling steeds verder weg te zakken.

Carlos Sainz had de snelheid wel, maar door een probleem met zijn remmen, kon hij zich niet verbeteren. Lando Norris kwam wel in de derde sessie van de kwalificatie, maar kon niet verder dan de negende startpositie komen. Seidl zei daarover: “De kwalificatie met P9 en P15 afronden is een teleurstellend resultaat”, zo opende hij tegenover Sky Sports.

Door een probleem met de remmen kon zijn coureur Sainz niet in de derde sessie komen. “Excuses aan Carlos: hij voelde zich het hele weekend sterk in de auto en helaas ondervonden we een probleem met het remsysteem in Q2, waardoor hij niet de kans kreeg om zijn ware prestaties te laten zien. Helaas konden we in de laatste run niet de stap maken die anderen hadden gemaakt.”

De race is vandaag een daar draait alles om, zo meent de teambaas van McLaren. “Gelukkig worden de punten vandaag verdeeld en we zullen alles geven. Net als in Turkije, zullen onze kwalificatieprestaties de race erg uitdagend maken, maar we verwachten een interessante Grand Prix van Bahrein met verschillende strategieën, die kansen zouden moeten bieden en ons in staat zouden stellen om posities te herstellen.”