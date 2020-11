Pierre Gasly na de vrijdag in Bahrein: "Onze beste trainingsdag ooit"

Het team van AlphaTauri heeft een prima vrijdag achter de rug in Bahrein. De coureurs probeerden veel nieuwe onderdelen uit met een goed resultaat. Al zijn de coureurs van het team wisselvallig over de eerste en tweede vrije training in de oliestaat Bahrein. Pierre Gasly was de coureur die tevreden was na de vrijdag.

Pierre Gasly sprak zich eerder uit over de verschrikkelijke omstandigheden in Istanbul, nu komt hij daarop terug en zegt dat deze omstandigheden veel beter zijn. Hij sprak ook over een goede vrijdag en hoopt extra tijd te kunnen vinden vandaag. “Het is fijn om terug te zijn in iets normalere omstandigheden vergeleken met Istanbul twee weken geleden”, zo begon de coureur met nummer tien op zijn auto.

“We hadden een positieve vrijdag, waarschijnlijk een van onze sterkste dit seizoen en de auto voelde meteen goed aan sinds FP1. Ik denk dat we er qua tempo behoorlijk competitief uitzien, maar er zijn nog enkele dingen die we kunnen verbeteren in termen van autobalans om nog meer uit het pakket te halen dat we hebben. Het ziet er veelbelovend uit, dus we zullen proberen deze extra tienden te vinden voor de kwalificatie”, zo sloot hij af tegenover Sky Sports.

Vandaag mogen de coureurs zich bewijzen op het circuit in Bahrein. De kwalificatie begint om drie uur, maar eerst mag de Fransman zijn auto nog beter proberen af te stellen in de derde vrije training. Die duurt van 12:00 tot 13:00.