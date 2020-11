Barrichello: "Lewis Hamilton is beter dan Michael Schumacher"

Lewis Hamilton is beter dan Michael Schumacher. Die uitspraak doet voormalig Ferrari-coureur Rubens Barrichello, die jarenlang de tweede viool speelde bij het Italiaanse team, als teamgenoot van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen F1.

Rubens Barrichello reageerde op zijn voormalige rivalen nadat Hamilton onlangs in Turkije het recordaantal van zeven titels van F1-legende Schumacher wist te evenaren.

De 48-jarige Braziliaan heeft tegen beide coureurs gereden: "Ik heb zowel tegen Lewis als tegen Michael gereden, maar ik vocht pas tegen Lewis aan het begin van zijn Formule 1-carrière. Toch denk ik dat Hamilton beter is dan Schumacher."

Goede voorbereiding comeback Alonso

De voormalige coureur van Ferrari, Honda en Williams werd ook gevraagd naar de terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de Formule 1 met Renault-Alpine volgend jaar.

"Ik denk dat Fernando klaar is voor een comeback. Hij ziet er erg fit uit en ik denk dat dat het grootste verschil is tussen hem en Michael in 2010. Alonso is beter voorbereid en heeft de afgelopen jaren ook in andere categorieën gereden", voegde Barrichello toe.

Barrichello onthulde zelfs dat hij onlangs in Barcelona was toen de 39-jarige Alonso voor het eerst weer terugkeerde in een oude Renault voor een filmdag.

Daarover zegt de Braziliaan: "Eerlijk gezegd zag ik de coureur die ik kende uit 2005. Hij bespreekt elk detail en kijkt altijd vooruit. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds dezelfde wil heeft om te presteren."

Rubens Barrichello reed in 18 jaar in de Formule 1 als coureur en nam deel aan 326 F1-races.