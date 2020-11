Christian Horner legt uit hoe Adrian Newey bij het team kwam

Red Bull Racing heeft nu 300 Formule 1-races achter haar naam staan, maar was in de begin Jaren meer een ‘feestteam’ dan een echt raceteam, dat meent teambaas Christian Horner. Het team werd pas later beschouwd als een echte concurrent, maar daarvoor had het team de bijnaam, met het flitsende Energy Station en luide muziek die uit de garage schalde.

De teambaas ging op de bijnaam in en ook over het keerpunt van het team. "Het feit toen Adrian erbij kwam was een keerpunt, waar we van het feestteam naar gingen we naar deze jongens zijn echt serieus over wat ze doen”, vertelde Horner de Talking Bull-podcast.

"Toen Adrian toetrad, begonnen mensen ons serieus te nemen en dachten ze: 'Jezus, als de meest succesvolle ontwerper aller tijden McLaren heeft verlaten en hij bereid was om het te doen dan moet daar iets goeds aan de hand zijn '."

Het gesprek was met David Coulthard, die ervoor gezorgd had dat de ontwerper naar Red Bull kwam. "In die dagen kende DC, die in auto's van Adrian had gereden bij Williams en McLaren, hem duidelijk heel goed en zei: 'wat je moet doen is een etentje krijgen met Adrian en zijn vrouw, want laten we eerlijk zijn, de vrouwen maken alle besluiten'.”

"Dus we organiseerden dit diner in The Blue Birds in Londen en daar begon het allemaal en DC sprak met Adrian's vrouw over van alles en nog wat en dat stelde me in staat om een gesprek te voeren met Adrian en het bleek dat we in dezelfde deel van het VK naar scholen zijn gegaan die bijna naast elkaar lagen.”

De zaken gingen echter bijna om toen Newey zijn salaris bij McLaren onthulde. “We ontdekten hoeveel geld hij verdiende bij McLaren en hij werd bijna meteen naar huis gestuurd, maar Dietrich steunde het helemaal en zei dat hij de juiste man voor ons team en de rest is geschiedenis was."