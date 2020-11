Italië hoopt op twee races in 2021

De Italiaanse president van de autosportfederatie Angelo Sticchi Damiani zegt dat hij wil dat Italië in 2021 niet één maar twee Grands Prix krijgt. Dit jaar kreeg Italië maar liefst drie races door de aangepaste coronakalender. Er werd gereden in Monza, maar daarna ook nog in Mugello en Imola.

Voor Mugello was het de eerste keer dat de F1 reed op het heuvelachtige circuit in de bergen van Toscane. Voor Imola betekende het de terugkeer van de Formule 1 op het beroemde circuit.

Imola is tevens één van de grote kanshebbers om de Grand Prix van Vietnam te vervangen aangezien die datum niet is ingevuld. Op 25 april 2021 zou die verreden moeten worden maar die plek is nu open op de F1-kalender.

Damiani zei in de landelijke pers: "We zouden graag in 2021 twee Grands Prix Formule 1 in Italië organiseren. Naast de race in Monza, die al bevestigd is, proberen we Imola op de kalender te krijgen. We hopen dat het lukt, ook al is het erg moeilijk."