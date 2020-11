Mercedes maakt statement omtrent Wuhan-vleermuis opmerking: "Zo meende hij het niet"

Afgelopen weekend had Valtteri Bottas vermoedelijk een van zijn slechtste races uit zijn Formule 1-carrière. De hoeveelheid spins die hij had tijdens de race was bijna op twee handen te tellen, en wist tijdens de eerste rond zelfs tweemaal 360 graden te spinnen. Ook al was dit niet allemaal zijn eigen schuld - zijn auto was vermoedelijk behoorlijk beschadigd - toch liet hij het doen lijken alsof dit de slechtste dag van 2020 was. Echter, wat hij daarna zei heeft tot enige ophef gezorgd.

Na de race vroeg Jack Plooij aan Valtteri Bottas, dat als hij de mogelijkheid had om één dag van de 2020-kalender over te slaan, of dat dan vandaag zou zijn. "Vandaag, ja", antwoordde Bottas resoluut. "Of misschien de dag dat iemand besloot een vleermuis in Wuhan te kopen." Zoals alom bekend wordt Wuhan gezien als de stad waar het Coronavirus voor het eerst opdook in een mens. Dit heeft inmiddels 1,3 miljoen stergevallen veroorzaakt.

De uitspraak van Bottas heeft veel ophef veroorzaakt op Chinese social media. Zo gingen er gister geruchten rond dat de ophef zelfs de Chinese overheid heeft bereikt, en dat er mogelijk een vijf jaar durende toegangsweigering zou worden opgelegd voor Valtteri. Dit zou beteken dat, indien er volgend seizoen een Chinese Grand Prix plaatsvindt, Bottas dan niet mee zou kunnen doen. Om dit in de hand te werken heeft Mercedes een officiële statement de wereld in gebracht. Deze statement klonk als volgt:

"Beste Chinese fans,

Zoals jullie weten maakt sport ons emotioneel, zowel gedurende goede tijden als slechte tijden. Afgelopen zondag verloor Valtteri het kampioenschap. Het was na de race nooit zijn intentie om voor de TV iemand te beledigen, en het was nooit zijn bedoeling om respectloos over te komen naar zowel China als zijn Chinese fans. Het is nog steeds dezelfde Valtteri die wij kennen, en geeft nog steeds evenveel om zijn Chinese fans als wij dat doen, hij wenst jullie in deze moeilijke tijden dan ook allemaal het beste toe en zal zijn best doen om zo leuk mogelijk entertainment te creëren voor zijn fans. We wensen jullie een goede week toe en kijken er naar uit om binnenkort weer te mogen racen in China.

Team China."