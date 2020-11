Verstappen over wielspin bij start: "We hebben te veel trillingen in de motor"

Max Verstappen heeft de adviezen van 'deskundigen' naast zich neergelegd. Veel 'experts' waren kritisch over zijn optreden in Turkije maar de Nederlandse coureur is het niet eens met die kritiek. Landgenoot Robert Doornbos noemde het één van Max's slechtste prestaties, Timo Glock zei dat hij te veel risico's nam en Jacques Villeneuve zei dat Istanbul hem herinnerde aan de eerste jaren in de Formule 1 van de 23-jarige.

Wielspin

Verstappen legde uit dat zijn voorvleugel verkeerd was afgesteld en zei ook dat het gladde circuit in Istanboel zijn slechte start verklaart. Tegenover Ziggo zegt hij dat het door de Honda-motor komt: "We hebben te veel motortrillingen, dus we hebben te maken met meer wielspin. Je ziet het niet bij een normale start als er wel veel grip is."

Wat betreft de kritiek van de 'experts', reageerde Verstappen: "Ten eerste, ze zijn duidelijk geen experts. Deze mensen weten duidelijk niet wat er aan de hand is. Na de race vonden we dat de vleugelpositie zeven graden verkeerd was, dus ik had overal last van onderstuur. Ik denk niet dat ik de auto te agressief heb gereden. Ik heb gewoon gedaan wat ik de laatste twee jaar heb gedaan. Ik heb niets raars gedaan."