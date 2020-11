Hamilton na atypische zesde plek: "Heb alles geprobeerd"

"Get in there Lewis, that's pole position mate" - een quote van race-engineer Peter Bonnington die we vaak horen aan het einde van Q3 wanneer Hamilton zijn zoveelste pole position binnensleept. Echter, dit keer was Hamilton zijn snelste ronde maar goed voor 'slechts' een zesde plek. Vandaag werd duidelijk dat de Mercedes op een glad circuit niet goed gaat op een natte baan.

Na de kwalificatie werd de Brit gevraagd of dit een verrassing voor hem was. Echter, daar was de Brit erg cynisch over. "Of dit een verrassing is, heb je heel het weekend niet gekeken? In de tweede vrije training was ik twintigste", zo lacht Hamilton. De Brit was heel het weekend al aan het klagen op de boordradio dat er gewoon geen grip te vinden is - een uitspraak die veel mede-coureurs echoden.

"We moeten gewoon... ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen", stamelt een teleurgestelde Hamilton. "We hebben alles gedaan wat we konden", meent Hamilton. "We hebben alles geprobeerd maar het was vreselijk - het was net als rijden op ijs. De anderen hebben simpelweg gewoon een betere prestatie geleverd wat betreft het genereren van temperatuur in hun banden", aldus Hamilton. "Ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik kon. Ik ben niet gespind of een fout gemaakt, ik heb alles gedaan", zo meent Hamilton.

Kan de Brit morgen zijn zevende wereldtitel binnenslepen en daarmee de legende Michael Schumacher evenaren?