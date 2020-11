De derde vrije training werd getroffen door een flinke regenbui. Het circuit was gisteren al glad door het nieuwe asfalt, maar nu was het volgens de coureurs niet leuk meer, omdat de olie op het circuit naar boven kwam door de regen. Max Verstappen vond het zelfs 'erg gevaarlijk', maar de Red Bull Racing-coureur reed ondanks alles wel de snelste tijd. Verstappen kan zich altijd goed vinden in de regen, dat bewees hij ook weer in Turkije. Zie hier zijn ronde op het Intercity Istanbul Circuit.