Mercedes ziet Max Verstappen niet als optie om Hamilton op te volgen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezegd dat Red Bull-coureur Max Verstappen geen optie is voor het team om in de toekomst Lewis Hamilton op te volgen. Hamilton en Valtteri Bottas zijn sinds 2017 teamgenoten in het Duitse team, maar de zesvoudig wereldkampioen moet nog akkoord gaan met een nieuw contract voor volgend seizoen en daarna.

De Oostenrijkse omroep ORF vroeg Wolff of het mogelijk is dat Max Verstappen in de toekomst een contract tekent bij Mercedes. Wolff was daarin duidelijk, al is de vraag of zijn reactie ook niet een politiek doel heeft: "Max is geen optie voor Mercedes."

Vijandige relatie Rosberg en Hamilton

De reden hiervoor ligt bij de situatie tussen Hamilton en Rosberg. De twee jeugdvrienden raakten gebrouilleerd tijdens hun periode als teamgenoten bij Mercedes, dat tot een absolute climax kwam toen Rosberg Hamilton de baas was en het kampioenschap wist te winnen.

Toto Wolff geeft uitleg over die periode, en vooral dat de teamcohesie een erg belangrijk onderdeel is: "We zullen nooit precies begrijpen wat er destijds in de relatie tussen Nico en Lewis is gebeurd. Het gaat lang terug, juist naar de periode in de karting en andere opstapklassen. We hebben gezien hoe hun vriendschap veranderde in rivaliteit en vervolgens in vijandigheid. Die dynamiek tussen hen was erg moeilijk te begrijpen. Het begon toen ik in 2013 bij het team kwam en vanaf dat moment werd het steeds erger."

Hamilton en zijn vorige teamgenoot Nico Rosberg werden openlijk vijandig toen ze tussen 2014 en 2016 vochten om het kampioenschap. Wolff bevestigde dat de fabrikant een vergelijkbare dynamiek in de toekomst wilde vermijden.

"Het was een heel moeilijke situatie om mee om te gaan. Tijdens teamvergaderingen hing er een zeer negatieve energie in de lucht. Op een gegeven moment was het niet langer acceptabel en hebben we erover gepraat. Maar de vijandigheid onder de coureurs bleef bestaan."

Verstappen zorgt voor explosie

Daarmee vergelijkt Wolff meteen de situatie met het feit als Max Verstappen in het team zou komen: "De aanwezigheid van Max zou een onnodige 'star wars' creëren."