Grosjean: "Enige coureur die medeleven toonde was George Russell"

Haas-coureur Romain Grosjean heeft onthuld dat George Russell hem een bericht stuurde nadat het team vorige maand aankondigde dat het geen van zijn coureurs zou behouden voor het volgende F1-seizoen. Grosjean en teamgenoot Kevin Magnussen hebben geen stoeltje voor volgend jaar, nadat Haas besloot om ze allebei te vervangen.

Russell crashte uit de vorige race op Imola achter de Safety Car, wat Grosjean ertoe bracht hem een ​​openbare steunbetuiging te sturen.

De Zwitserse coureur met Franse roots zei dat Russell de enige coureur was in het F1-veld met enige sympathie: "Ik heb een goede band met George gehad. Toen de aankondiging werd gedaan dat ik volgend seizoen niet bij Haas zal rijden was hij de eerste en enige die me een WhatsApp-bericht stuurde. Dat laat echt zien dat hij een geweldige kerel is."

Crash Grosjean Azerbeidzjan

Grosjean gelooft dat Russell een soortgelijke fout heeft gemaakt als zijn crash tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2018. De Haas-coureur herinnert zich het moment maar al te goed: "Ik weet hoe pijnlijk het is om te crashen onder een Safety Car-periode, vooral als de eerste punt van dat seizoen kan scoren. Ik geloof dat het in Baku in 2018 hetzelfde was voor mij."

"Achteraan het veld moet je echt veel aan de banden werken. Ik heb het al vaak gezegd, als ik Baku weer zou doen, zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen als ik destijds heb gedaan."

"George heeft niets geks gedaan, maar hij verloor gewoon de auto. Het was een zware dag voor hem, maar hij zal nog veel goede dagen krijgen in de toekomst."