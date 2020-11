Christian Horner: "Nieuwe teamgenoot Verstappen kan dezelfde problemen krijgen"

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat een nieuwe coureur die in het team komt dezelfde problemen kan hebben als Alex Albon. De carrière van Albon bij Red Bull hangt aan een zijden draadje met nog vier races te gaan van het seizoen 2020.

Zijn eerste podium in de F1, een derde plaats in Mugello, zou het keerpunt moeten zijn. Sinds dat moment enkele weken geleden is de druk op Albon echter alleen maar toegenomen door een reeks slechte resultaten en weekenden. Sindsdien heeft Albon slechts één punt gescoord in een serie van vier slechte races en wordt verwacht dat Albon nu zijn plaats verliest aan Nico Hulkenberg of Sergio Perez.

Dit is echter niet de eerste keer dat een jonge coureur van het Red Bull-programma bij Red Bull Racing terecht is gekomen maar niet wist te presteren. Het was Albon die vorig jaar Pierre Gasly verving, terwijl de Fransman halverwege zijn eerste seizoen bij Red Bull worstelde en daarna terug werd gezet naar Toro Rosso, het huidige AlphaTauri.

Complexe Red Bull-wagen

Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, heeft gezegd dat de Red Bull-auto is ontworpen rond Max Verstappen en niemand anders erin kan rijden. Dus, is er een risico dat een nieuwe coureur die Red Bull in het team brengt, dezelfde problemen zal hebben als Gasly en Albon?

Tegenover motorsport.com vertelde Christian Horner: "Natuurlijk is die kans er. Ik denk dat een snelle auto soms een moeilijke auto is. De auto heeft dit jaar zijn complexiteit gehad, meer dan vorig jaar zou ik zeggen. Dat heeft ons het leven dus moeilijk gemaakt."

Horner denkt echter dat Red Bull de problemen inmiddels heeft weggewerkt: "Ik denk dat we het nu beginnen te begrijpen. Ik denk dat we een aantal ontwikkelingen hebben geïntroduceerd die de problemen hebben opgelost. Dat is iets waar we hard aan werken om een beter afgerond pakket te maken dat deze eigenaardigheden niet heeft. Dus iets waar iedereen in het team erg op gefocust is."