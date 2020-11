Haas praat met Hulkenberg: "We weten wat hij wil"

Haas heeft officieel haar coureurs voor 2021 nog niet bekend gemaakt. Wel zeker bij Haas is het vertrek van de huidige coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Haas-teambaas Gunther Steiner praat zodoende met andere coureurs, waaronder Nico Hulkenberg, zo bevestigde de bijzondere Italiaan.

Haas richt zich op Schumacher en Shwartzman

Ondanks het gesprek met Hulkenberg geeft Steiner toe aan Sport1 dat het Amerikaanse team zich vooral focust op twee jonge coureurs. Steiner: "Ja, we richten ons voor volgend jaar op jonge coureurs. We willen ook in 2022 met dezelfde coureurs het seizoen beginnen, dus het is belangrijk dat we volgend jaar de basis leggen met onze nieuwe coureurs."

In de paddock is het een publiek geheim dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin de favorieten zijn die door het kleine Amerikaanse team worden begeert.

"De Formule 2 is dit jaar erg sterk en logischerwijs zou onze samenwerking met Ferrari kunnen leiden tot een samenwerking met een van deze junioren. Mick Schumacher zal waarschijnlijk als eerste of tweede eindigen in het kampioenschap en Robert Shwartzman staat momenteel vierde of vijfde, dus deze heren doen het erg goed en beide zijn zeker een optie voor volgend jaar."

Hulkenberg outsider voor Haas-stoeltje

De 33-jarige Hulkenberg is echter een andere optie, waarbij Steiner onthult: "Ik heb inderdaad met Nico gesproken. We weten precies wat Nico kan, maar ik hoef niet meer met Nico te praten over wat hij wil. Dat weten we precies."