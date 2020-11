Bottas onthult truc om zelfvertrouwen hoog te houden

Valtteri Bottas komt totaal niet over als een ijdel, arrogant of zelfs narcistisch individu. Toch heeft de Fin toegegeven dat zijn appartement in Monaco vol hangt met foto's van hemzelf.

Het is Valtteri Bottas nog niet gelukt om de échte klus te klaren: Lewis Hamilton van de troon te stoten en een wereldkampioenschap te pakken naast de Brit. Waar Valtteri in 2019 als tweede finishte in het klassement, zal dat in het huidige seizoen waarschijnlijk ook weer zo zijn. De motivatie hoog houden terwijl je naast één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden rijdt is niet eenvoudig, maar Bottas zijn partner Tiffany Cromwell - professioneel fietser en kundig in mind-management - schijnt daar een trucje voor te hebben.

"Ik zou echt niet weten wat Lewis anders zou kunnen doen ten opzichten van Valtteri", zo vertelt Tiffany. "Het enige wat ik kan doen is Valtteri er aan herinneren hoe goed hij is, wat hij heeft bereikt en dat dat los staat van wat Lewis aan het doen is."

Om deze motivatietruc concreet te maken heeft Tiffany iets bijzonders gedaan. "Één ding wat Tiffany heeft gedaan was best wel indrukwekkend. Ze heeft foto's van al mijn overwinningen over de gehele muur in ons appartement gehangen", zo onthult Bottas. "Ze zei tegen me: wanneer je er naar kijkt dan besef je precies waar je tot in staat bent! En ik moet zeggen dat het werkt, want wanneer ik na een slecht weekend thuiskom en naar die foto's kijk dan denk ik 'Ah inderdaad, die heb ik weten te winnen!'', zo sluit Bottas af.