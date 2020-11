Palmer: "In een Renault, Racing Point of AlphaTauri zou Verstappen nog steeds op de hielen van Mercedes zitten"

Gezien de zacht gezegd matige prestaties van Alexander Albon dit jaar wordt er veel gespeculeerd hoe snel de F1-wagen van Red Bull Racing nou écht is: laat Max Verstappen de auto sneller er uit zien dan die werkelijk is, of laat Alexander Albon de auto er langzamer uit zien dan die werkelijk is.

Of het nou het één of het ander is, het gebrek aan snelheid heeft ervoor gezorgd dat Alexander Albon erg veel kritiek heeft te verduren. Die kritiek is niet onterecht, en wordt ook zeker niet tegengesproken door topmannen binnen het Red Bull Racing team; tot dusver is Alexander Albon nog niet bevestigd voor komend seizoen. Ook wordt het stoeltje gelinkt aan namen als Nico Hülkenberg en/of Sergio Pérez.

Toch vraagt voormalig Renault F1-coureur Jolyon Palmer zich af of een andere coureur in Albon zijn stoeltje plaatsen nou écht verschil zou maken. Wat men zich moet afvragen is hoe snel Max Verstappen nou eigenlijk echt is. Hij kan immers een groot stuk gebrek aan snelheid van de auto overschaduwen. "Verstappen is waanzinnig snel. Van elke huidige F1-coureur denk ik dat alleen Lewis Hamilton en misschien Charles Leclerc hem aankan over een ronde", zo klinkt Palmer prijzend over de Nederlander.

"Indien Red Bull gelooft dat Albon op hetzelfde niveau zit als de andere coureurs in het middenveld- maar hetzelfde gereedschap heeft als Verstappen - kan je je afvragen of Verstappen niet ook op de hielen van Mercedes zou zitten in een Renault, Racing Point of zelfs in een AlphaTauri. "Ook al klinkt dat niet logisch, toch is daar geen concreet antwoord voor, zó snel is hij", zo sluit Palmer af.