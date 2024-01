Palmer vindt Perez beter op stratencircuits dan Verstappen

Max Verstappen presteerde in de afgelopen drie seizoenen veel beter dan zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kwam echter wel vaak goed voor de dag op stratencircuits. Volgens Jolyon Palmer is dat logisch als men kijkt naar het remgedrag van beide Red Bull-coureurs.

Verstappen werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur kende vorig jaar zijn dominantste seizoen tot nu toe in de Formule 1. Hij had een enorme voorsprong op Perez in het wereldkampioenschap en hij won daarnaast ook een recordaantal van negentien Grands Prix. Perez wist alleen te winnen op de stratencircuits van Jeddah en Bakoe.

Remmen

Volgens oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is het niet meer dan logisch dat Perez op deze circuits beter presteert dan Verstappen. Palmer heeft het rijgedrag van beide coureurs bestudeerd en in een video op F1 TV legt hij het uit: "Checo staat bekend al een coureur die heel goed is in de exit van een bocht, omdat hij heel soepel op het gas gaat. Maar wat er echt voor zorgt dat Perez dichter bij Max zit op stratencircuits, is het feit dat hij veel snelheid meeneemt in een bocht en dat hij op een heel efficiënte manier kan remmen."

Verstappen

Palmer denkt dat Verstappen op deze circuits in het nadeel is. De Britse analist stelt dat Verstappen aanremt met veel vertrouwen en dat hij een zeer goede controle heeft over de auto. Hierdoor slaat hij een groot gat in de normale races, maar niet op stratencircuits: "Deze banen zijn heel erg hobbelig en het asfalt schuurt veel meer. Dan is het soms lastig om het vertrouwen te hebben om stevig en laat te remmen. Als je remt als je over een hobbel rijdt, dan kan je zo de muur inschieten."