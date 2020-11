Jarno Opmeer pakt overwinning en tweede plaats in Formule 1 Esports

In ronde vier en vijf van het Formule Esports kampioenschap heeft Jarno Opmeer goede zaken gedaan in de strijd om de titel. De Nederlander en leider in de stand behaalde opnieuw een vracht aan belangrijke punten binnen door als tweede te finishen in zijn virtuele thuisrace in Zandvoort en door de overwinning te pakken in Montreal.



Ronde 4 - Zandvoort - 25 laps

Opmeer, rijdend in de Alfa Romeo, startte als tweede achter Frederik Rasmussen op de rode softband. In de beginfase zette de Nederlander gelijk druk op zijn conculega. In ronde vier voor de beroemde Tarzanbocht pakte Opmeer de leiding. Hij kon niet gelijk wegrijden bij zijn volgers. In de zesde ronde ging de Alfa-Romeo-coureur en de van pole gestartte Rasmussen naar binnen voor mediums. Door hun andere strategie vielen beiden iets verder terug naar achter.



Naarmate de race vorderde kwam Opmeer steeds meer naar voren omdat de rest van het veld ook een pistop ging maken. In ronde 14 lag de Nederlander alweer tweede met de jagende Rasmussen vlak achter hem. Voor hem reed zijn teamgenoot bij Alfa, Dani Bereznay, maar die moest nog voor vers rubber naar binnen. In ronde 17 was de orde vooraan weer hersteld.



Het beloofde een geweldige apotheose te worden voor de overwinning. In de top vier waren vier coureurs binnen drie seconden van elkaar. Op de derde plek reed Marcel Kliefer en Jona Tormala op positie vier. Rasmussen kreeg voor het rechte stuk al een paar keer DRS, maar kwam steeds te kort. Met nog twee ronden te gaan, was het de Red Bull-rijder toch eindelijk gelukt om Opmeer voor het einde te passeren en de leiding te heroveren. Dit deed de Deen in de Tarzanbocht.



Rasmussen hield zijn hoofd koel en gaf het niet meer uit handen. Daarmee won de Deen zijn eerste E-sports Grand Prix van dit seizoen op het circuit van Zandvoort. Opmeer pakte waardevole punten en eindigde als tweede. De tweede Red Bull-coureur Marcel Kliefer maakte het podium compleet door als derde te finishen.



Ronde vijf - Montreal - 25 laps

De Nederlander startte als tweede op de mediumband en pakte de leiding af van Ferrari-coureur David Tonizza. In het begin kon Opmeer niet wegrijden en de hele top tien zat dicht op elkaar. De coureurs die op rode band startten, gingen vanaf ronde zeven al naar binnen. Opmeer probeerde zo lang mogelijk op het gele rubber door te rijden. De Italiaan hield de druk bij de Nederlander er goed op.



Tonizza ging van de leiders als eerste naar binnen in ronde veertien. Opmeer maakte een pitstop drie ronden later. Frederik Rasmussen, de winnaar van Zandvoort, nam toen de leiding over, maar reed al een tijde op de gele band. De Nederlander viel terug naar plaats acht, maar reed wel op de snellere band en ging weer door het veld, zoals een mes door warme boter. Zijn concurrent Tonizza reed nog voor hem, maar had oudere banden.



In ronde 22 zat Opmeer al op de staart van de Ferrari-coureur. De Nederlander voerde de druk op, dwong zijn concurrent in een foutje na bocht vier en die raakte de muur. De Alfa-Romeo-coureur kwam langszij en ze raakten elkaar in de vijfde bocht. Tonizza kon geen kant op en vloog zowat de lucht in. Opmeer kon zonder te veel schade doorrijden, maar de Ferrari-rijder ondervond veel hinder en viel ver terug naar achteren.



Opmeer zag in de eennalaatste ronde de leider in het vizier. Rasmussen had steeds minder grip met zijn banden. Op het rechte stuk vlak voor de laatste chicane pakte de Nederlander de leiding over van de Deen en hij hield stand. Daarmee greep Opmeer zijn vierde zege. Rasmussen pakte het tweede podium van de avond door achter hem te finishen. Zijn teamgenoot bij Red Bull Marcel Kiefer werd opnieuw derde.

Het incident van Opmeer en Tonizza was na de wedstrijd nog under investigation, maar de Nederlander mocht de overwinning behouden. De Alfa-Romeo-coureur verontschuldigde zich na afloop voor het incident met de Ferrari-coureur.



Stand kampioenschap

Jarno Opmeer staat op dit moment eerste in het kampioenschap. De nummer twee, Marcel Kiefer, zag zijn achterstand vergroot worden.

De organisatie moeten de punten nog doorvoeren na vanavond. Officieus heeft de Nederlander 108 punten en Kiefer volgt op 71 punten.