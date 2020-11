Red Bull geeft Albon tot laatste race om stoeltje te behouden

Red Bull geeft Alex Albon tot de laatste race van het seizoen de tijd om zijn waarde te bewijzen voordat het Oostenrijkse team de beslissing zal nemen over de teamgenoot van Max Verstappen voor 2021. Voor een team met de reputatie hard te zijn tegen coureurs, geeft Red Bull Albon alle mogelijke kansen om zijn toekomst veilig te stellen, zelfs ondanks voortdurende kritiek van buitenaf.

Albon staat slechts op de negende positie in het kampioenschap met 64 punten, één punt voorsprong op de man die hij vorig seizoen verving, Pierre Gasly. Alex Albon heeft echter zijn draai nog niet gevonden bij Red Bull. De prestaties van de Thais-Britse coureur hebben ervoor gezorgd dat het team met slechts één coureur strijd tegen Mercedes; Max Verstappen.

Als gevolg hiervan heeft Mercedes het constructeurskampioenschap al winnend afgesloten, met nog vier races te gaan dit seizoen, aangezien het team een ​​voorsprong van 253 punten heeft sinds de Grand Prix in Imola.

Dat was een zondag waarin Red Bull geen enkel punt scoorde. Max Verstappen spinde uit de race toen zijn RB16 een klapband kreeg terwijl Albon spinde bij de herstart na een Safety Car-periode.

Marko geeft Albon meer tijd

Maar terwijl experts denken dat dit de laatste druppel was voor Albon, heeft Red Bull-adviseur Marko weer een reddingsboei uitgegooid. Tegenover motorsport-total.com zegt Marko: "Zelfs na Imola zullen we geen beslissingen nemen over Albon zijn toekomst."

"We zullen hem wat meer tijd geven. Hij heeft zelfs tot in Abu Dhabi om zijn waarde te bewijzen en dan zullen we een interne beslissing nemen of we iemand van buitenaf contracteren of gaan zoeken. Er zijn veel coureurs op de markt, dus we zullen niet overhaast beslissingen nemen."

De twee coureurs die de strijd aangaan om Albon te vervangen, zijn Sergio Perez en Nico Hulkenberg.

Hoewel Perez het vermogen met zich meebrengt om races op het podium te eindigen, iets wat Hulkenberg nog moet doen, is de Duitser een goede vriend van Verstappen en de Nederlander zou hem naar verluidt in de racezetel willen hebben.

Albon besteedt geen aandacht aan de geruchten.

"Natuurlijk blijf ik daar hangen, ik doe alles wat ik kan. Het was achteraf gezien geen slecht weekend voor mij. Maar we zullen ons concentreren op Turkije, ”zei hij.