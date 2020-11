Dutch GP op 5 september? Zandvoort wil niet reageren

Dit jaar zou het circuit van Zandvoort na 35 jaar terug komen op de F1-kalender. Door het coronavirus liep alles helemaal anders en werd de Dutch GP geannuleerd, net als vele andere circuits op de kalender. Zandvoort kreeg nog wel aangeboden om later in het jaar op de aangepaste kalender te racen, maar dat wilde de organisatie niet omdat het een race wil met publiek.

Een bewuste keus van de organisatie, waarmee de race doorgeschoven is naar 2021. Volgend jaar moet de Dutch GP op Zandvoort wel plaats gaan vinden. Aanvankelijk werden er berichten verspreid over het eerste weekend van mei, net zoals dit jaar. Dat lijkt echter niet juist, want er is ingezet op 5 september, zo meldt de Telegraaf.

De hoop van de organisatie is dat tegen die tijd het coronavirus onder controle is, waardoor de tribunes volledig oranje kunnen kleuren met 100.000 fans.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk wilde echter niet reageren en houdt zijn antwoord diplomatiek: "Het is aan de F1 om de kalender voor 2021 bekend te maken."